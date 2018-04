Após velório, corpo de Kirchner é levado a Río Gallegos

BUENOS AIRES - O corpo do ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner foi embarcado por volta das 15h50 no avião que o levará até a cidade de Rio Gallegos, capital da província patagônica de Santa Cruz, onde o ex-líder iniciou sua carreira política. A viúva dele, a presidente Cristina Kirchner, e o filho mais velho do casal, Máximo, viajam na mesma aeronave da Força Aérea Argentina.

Veja também:

Vídeo: Ariel Palácios comenta morte de Kirchner

Análise: Sucessão de Cristina se torna imprevisível

Especial: A trajetória política do ex-presidente

Galeria de fotos: Argentina em luto

Perfil: de líder estudantil à presidência da Argentina

O velório de Kirchner, que também era deputado e presidente do Partido Justicialista (PJ), o maior do país, teve início na manhã da quinta-feira e terminou na tarde desta sexta, com um atraso de duas horas, devido à multidão que se aglomerou para render-lhe homenagem no Salão dos Patriotas da Casa Rosada, sede do Executivo.

Kirchner morreu na quarta-feira após sofrer uma parada cardíaca. O ex-presidente, que era considerado a verdadeira força política por trás do governo de sua esposa, era tido como um possível candidato para a eleições presidenciais de 2011.