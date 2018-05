Após vencer em Iowa, Romney pensa em nova primária

DES MOINES - Após vencer o caucus republicano de Iowa, realizado na noite de terça-feira, 3, Mitt Romney se dirige para New Hampshire, um território mais amigável, para a segunda disputa pela nomeação do partido na semana que vem. Apenas oito votos separaram Romney, ex-governador de Massachusetts, do ex-senador pela Pensilvânia, Rick Santorum, que conquistou repentinamente forte apoio no Estado do meio-oeste norte-americano. "Há um grande alvo em mim agora", afirmou Romney nesta quarta-feira. "Eu tenho ombros largos e estou disposto a lidar com isso."

Horas após o final do caucus, o presidente do partido Republicano em Iowa, Matt Strawn, informou que Romney obteve 30.015 votos, contra 30.007 de Santorum, que conquistou o apoio dos republicanos locais com seu apelo aos cristãos evangélicos e conservadores, num Estado eminentemente agrícola e onde 91% da população é branca.

Embora tenha sido o vencedor nominal em Iowa, a campanha de Romney fracassou em compreender a mente da base republicana em Iowa e no restante do país. Esses eleitores se tornaram mais conservadores nos últimos anos e os veem com grande desconfiança por causa de suas posições moderadas no passado. Mas Romney é o favorito da cúpula do partido, que o vê como o candidato mais apto a derrotar Obama.

Mesmo antes do anúncio de sua vitória, Romney ignorou seus rivais republicanos e atacou Obama. "A distância entre suas promessas quatro anos atrás e sua performance é maior do que qualquer coisa que já vi em minha vida", disse ele a correligionários.

No total, mais de 122 mil pessoas votaram, um recorde para os republicanos de Iowa e o resultado foi adequado para uma corrida tão confusa como qualquer outra desde Iowa conquistou a liderança nas campanhas presidenciais, quatro décadas atrás.

Romney conquistou 24,55% dos votos e Santorum obteve 24,54%. O deputado pelo Texas Ron Paul, ficou com 21,5%, em terceiro, e o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, terminou a disputa em quarto lugar. Os dois prometeram levar suas campanhas para New Hampshire e seguir adiante. Já o governador do Texas, Rick Perry, quinto colocado, disse a seus partidários que voltaria para casa para reavaliar sua candidatura

A deputada Michele Bachmann, de Minnesota, terminou em sexto e anunciou o fim da sua candidatura nesta quarta. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.