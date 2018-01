Após vídeo do EI, prefeito de Nova York diz que não há ameaça real contra a cidade

NOVA YORK - Não há qualquer "ameaça específica e digna de crédito" contra a cidade de Nova York, apesar do vídeo exibidp pelo Estado Islâmico sugerir que a cidade mais populosa dos Estados Unidos é um potencial alvo de ataques como os de Paris, disse o prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio.

O comissário de polícia William Bratton concordou com o prefeito durante uma entrevista coletiva concedida na noite da quarta-feira 18 pelos dois na Times Square, acrescentando não haver nada de novo sobre o vídeo, que ele definiu como "produzido apressadamente".

"Não há nenhuma ameaça digna de crédito e específica contra Nova York," disse De Blasio, incentivando os nova-iorquinos a "levarem sua vida como sempre”, mas mantendo-se vigilantes.

O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques de sexta-feira em Paris, que mataram 129 pessoas com tiroteios e explosões de homens-bomba em uma casa de espetáculos, restaurantes e um estádio de futebol. O ataque à capital francesa trouxe à tona o 11 de setembro de 2001 em Nova York, quando o ataques contra as torres gêmeas do World Trade Center com aviões sequestrados mataram mais de 2.600 pessoas.

O vídeo do grupo jihadista, que se estende por cerca de seis minutos, inclui uma cena que parece mostrar um homem-bomba fazendo preparativos e fechando um casaco, de acordo com a descrição fornecida pelo Site Intelligence Group, de Bethesda, Estado de Maryland, uma organização que monitora grupos militantes.

As imagens mostram brevemente a Times Square e a Herald Square, dois pontos centrais de Manhattan sempre repletos de turistas, e um homem-bomba segurando o que parece ser um gatilho. A maioria das imagens é de cenas de Paris e do presidente francês, François Hollande.

Uma porta-voz do FBI disse que o órgão está a par das reportagens sobre o vídeo e "ameaças terroristas em curso contra NYC", mas reforçou que não existe "nenhuma ameaça atual ou específica".

"Embora não exista uma ameaça atual ou específica à cidade neste momento, nós vamos permanecer em estado de vigilância máxima e continuaremos trabalhando com o FBI, a Força Tarefa Conjunta contra o Terrorismo e com toda a comunidade de inteligência para manter a cidade de Nova York segura", diz o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, Stephen Davis, em nota. /AFP e EFE