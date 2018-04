Após vitórias, Romney tenta consolidar liderança

Com três vitórias nas cinco primárias iniciais do Partido Republicano, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney investe agora na consolidação de sua liderança. Seus três adversários resistem na disputa pela candidatura do partido à Casa Branca, apesar das derrotas recentes e das dificuldades cada vez maiores em arrecadar apoio financeiro. Amanhã, a disputa se deslocará para três Estados - Colorado, Minnesota e Missouri.

No sábado, Romney venceu a primária de Nevada com uma margem de 25 pontos porcentuais na frente do conservador Newt Gingrich, que foi presidente da Câmara dos Deputados nos anos 90. Romney obteve 48% dos votos. O deputado federal Ron Paul ficou em terceiro lugar, com 18%, e Rick Santorum, com 11%.

Romney festejou a vitória, em Las Vegas, falando como se já fosse o opositor do presidente Barack Obama na eleição de novembro. "Esta semana ele (Obama) tentou tirar vantagem da taxa de desemprego de 8,3% (de janeiro). Não vá tão rápido, senhor presidente", disse a seus simpatizantes. "Nós elegemos esse presidente para liderar, mas ele escolheu seguir. Agora, é hora de ele cair fora do caminho."

A campanha de Romney em Nevada celebrou também o sucesso do candidato em vários seguimentos do eleitorado. Segundo suas estimativas, Romney ganhou entre os ultraconservadores, os membros do Tea Party, os evangélicos, os protestantes, os católicos e os mórmons, como ele. Os latinos, expressivos na população de Nevada, votam para os democratas.

Embora derrotado, Gingrich obteve 25% dos votos em Nevada e ficou em segundo lugar também na Flórida, com 31,9%. Ele havia vencido a primária da Carolina do Sul.

Para as etapas de amanhã, ele se mostra enfraquecido pela campanha atrasada e desorganizada e por um déficit de US$ 600 mil. A pesquisa mais recente da Public Policy Polling (PPP) no Colorado, de sábado, trouxe Romney com 40% das intenções de voto, seguido por Santorum, com 26%. Gingrich estaria em terceiro, com 18%, e Ron Paul, na lanterna, com 12%.

Em Minnesota, Romney e Santorum novamente disputarão a liderança, segundo consulta da PPP. Desta vez, com Santorum na frente, com 29%, e Romney 2 pontos porcentuais atrás. Gingrich teria 22%, e Paul, 19%.

Não há consultas recentes em Missouri e as do Maine, onde as primárias começaram no sábado e terminarão no dia 11, são anteriores a outubro.

Mesmo diante do cenário mais favorável a Romney, Gingrich prometeu ontem um melhor desempenho na Super Terça, em 6 de março, quando ocorrerão prévias simultâneas do partido em dez Estados - entre os quais Nova York, Massachusetts e Ohio. Terminada a apuração dessa etapa, os republicanos provavelmente terão seu candidato definido, ainda que informalmente.

"Nosso objetivo é chegar à Super Terça, onde nós estaremos em um território muito mais favorável", afirmou Gingrich, usando plural majestático, à rede NBC. "Até a primária no Texas (3 de abril), estamos em paridade (com Romney)." Vitorioso na primária de Iowa e último colocado em Nevada, Santorum mostrou-se igualmente otimista com seus resultados. "Nós vamos crescer. Essa corrida tem ainda um caminho muito longo", afirmou ontem à Fox News. Paul, de 76 anos, visto como um possível candidato independente na eleição presidencial, afirmou-se "energizado". "Eu sei que há um enorme número de pessoas que está procurando outra opção", afirmou.