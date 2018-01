Aposentada recupera bolsa após 41 anos Quando a aposentada Audrey Wheeler, de 74 anos, recebeu um telefonema da polícia de Chicago (EUA), perguntando se teria perdido a sua bolsa, ela pensou tratar-se de um engano. Longe disso. A bolsa fora na verdade roubada de Audrey havia 41 anos, em um restaurante da cidade onde ela costumava almoçar com as três irmãs. Na semana passada, durante a demolição do antigo restaurante, a bolsa de Audrey acabou sendo encontrada ? quase intacta ? por operários. Em seu interior ainda estavam os documentos e várias fotos e cartas. Só o dinheiro e um broche de ouro desapareceram. Emocionada com a descoberta, Audrey ? que hoje aluga quartos para sobreviver ? se disse contente em pelo menos reaver as fotos e as lembranças de família.