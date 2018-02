Aposentadas se prostituem na Argentina Mulheres argentinas, com idades variando entre 60 e 80 anos, exercem a prostituição nas ruas de Buenos Aires porque não têm dinheiro para sobreviver. Ao menos, é isto que denunciou, na noite deste domingo, um programa jornalístico da televisão local. O programa Puntodoc, exibido pela rede de TV América, informou que as anciãs buscam seus clientes nos arredores da Praça Flores, a cerca de 15 minutos a pé do mítico Obelisco da capital argentina. Armados de câmeras ocultas para captar as imagens, os repórteres do programa fingiram-se de clientes para conseguir falar com as senhoras, que exigem, em troca dos serviços sexuais, valores entre 15 e 20 pesos (aproximadamente entre quatro e seis dólares). Eugenio Semino, ombudsman para assuntos da terceira idade, lamentou a situação. Mas explicou que, ?para uma senhora de idade, dez clientes eqüivalem a uma aposentadoria mínima?. ?O único objetivo que estas senhoras perseguem é levar um meio de sobrevivência para suas casas. Elas têm netos... Talvez seus filhos estejam desempregados e não elas não desejem ser um peso morto para eles?, completou Semino. Na Argentina, os aposentados conformam um dos setores mais empobrecidos da sociedade e sofrem os efeitos da aguda crise econômica como nenhum outro setor. Um aposentado recebe como pensão, depois de trabalhar até os 65 anos de idade e de contribuir para a previdência pública por, no mínimo, 18 anos, uma média de 150 pesos mensais (cerca de 42 dólares). Uma das senhoras prostitutas, captada pela câmera escondida, confessou ao repórter ter 74 anos de idade. ?Sento-me em um dos bancos da praça e fico esperando. Logo aparecem os clientes... Noventa porcento deles são jovens?, disse uma outra senhora que aceitou exibir seu rosto na televisão, inclusive enquanto se maquiava para sair para as ruas.