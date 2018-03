Aposentado joga milhares de marcos pelo ralo Um aposentado do norte da Alemanha jogou dentro do vaso sanitário cerca de 30 mil marcos e apertou a descarga, acreditando que as velhas notas não valiam mais nada, informou a polícia nesta quinta-feira. A confusão foi descoberta depois que uma empresa foi chamada para desentupir um cano num apartamento em um prédio da cidade de Kiel. Um dos funcionários que realizavam o trabalho extraiu da tubulação várias notas empapadas e danificadas. De acordo com a polícia, o aposentado havia também reclamado sobre um cano entupido no seu apartamento, que fica no andar de cima ao do morador que havia solicitado o serviço da empresa desentupidora. Segundo um investigador, o aposentado de 64 anos "acreditava que as cédulas de marco não valiam mais nada". Ele tinha também outros 30 mil marcos no apartamento, assim como 14 mil em notas de euro. A polícia acompanhou o aposentado até um banco, onde ele depositou o dinheiro. O euro substitui 12 moedas nacionais em 2002. Os europeus ainda podem trocar o dinheiro antigo por euro em seus bancos centrais.