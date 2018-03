Aposentado levanta-se do caixão e pede água O aposentado Roberto de Simone, de 79 anos, declarado morto por ataque cardíaco por médicos de Palermo, na Sicília, assustou os parentes e amigos que velavam seu corpo ao se levantar do caixão e abrir os olhos. "Podem me dar um pouco de água?", perguntou, ante o olhar atônito dos presentes. O aposentado foi levado de volta ao hospital para tratamento de "problemas respiratórios", segundo a imprensa local.