Aposentado morre após ser sequestrado e espancado Três suspeitos de bater e tentar arrancar o dedo de um aposentando de 82 anos com mordidas estão sendo acusados de assassinato depois que a vítima morreu no hospital neste sábado. O egípcio Abdel El Atar, 32, Victoria Magiropoulou, 27, e Nikos Vasdekis, 25, sequestraram Constantinos Kalafatis, que estava em sua casa no porto de Pireus, em Atenas. A polícia disse que os três bateram no aposentado, o forçaram a entrar no porta-malas do carro em que estavam e o levaram até um local a dez quilômetros de distância. Foi quando eles tentaram arrancar o dedo de Kalafatis com mordidas para pegar seu anel de casamento. Ao dar entrada no hospital, o aposentado apresentava sérios ferimentos na cabeça, abdômen e mão.