Apostador ganha mais de ? 66 milhões em loteria italiana O prêmio recorde de ? 66 milhões (mais de R$ 220 milhões) da SuperEnalotto, loteria italiana acumulada desde fevereiro, foi ganho por um apostador da periferia de Milão. Segundo a tevê italiana, o jogo com o bilhete ganhador (seis números) foi feito em uma casa lotérica da localidade de Veduggia Con Colzano, a 34 km de Milão. O nome do ganhador não foi divulgado. Cerca de 20 milhões de pessoas participam semanalmente do sorteio da SuperEnalotto - esta semana houve aumento de 20%. Muitos franceses, suíços, eslovenos e austríacos foram à Itália só para fazer o jogo.