Apostador ganha US$ 365 milhões em loteria americana Uma pessoa ganhou na loteria Powerball e receberá de US$ 365 milhões - prêmio sem precedentes nos Estados Unidos -, graças à combinação ganhadora apostada em Lincoln (estado de Nebraska). O porta-voz da loteria Powerball, Brian Rockey, disse que ninguém ainda tinha reivindicado o prêmio anunciado ontem à noite, mas a que empresa sabe onde foi vendido o bilhete com os números 15-17-43-44-48 e o Powerball 29. As probabilidades de que houvesse um ganhador no distrito de Columbia nesse sorteio, que inclui 28 estados, era de uma entre 145,1 milhões. O maior prêmio outorgado até agora nos Estados Unidos tinha sido o da loteria Big Game, com US$ 363 milhões, conquistado em outubro por uma família do estado do Oregon.