Apostadores tentam adivinhar o nome do bebê real

Nas primeiras horas do dia, após a duquesa ingressar no hospital, o número de apostas chegava a 50 mil. De acordo com o porta-voz da Ladbrokes, Alex Donohue, o público foi rápido para fazer suas apostas. "Nunca subestime a obsessão do público britânico com a família real", disse.

Antes de revelarem o sexo do bebê, Alexandra era o nome feminino favorito, enquanto James e George dividiam a preferência do público. Fonte: Associated Press.