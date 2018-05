Apostas vão da sobriedade de Harry à roupa da rainha As casas de apostas britânicas estão oferecendo as mais variadas opções referentes ao casamento do príncipe William com Kate Middleton na sexta-feira. Em algumas delas é possível apostar qual será a cor do vestido que a rainha Elizabeth II usará na cerimônia e também se o príncipe Harry estará sóbrio no momento em que fizer o discurso de padrinho na recepção dos convidados após o casamento. Também é possível apostar para tentar adivinhar se choverá no dia da cerimônia e se Kate deixará William no altar.