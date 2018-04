Apple planeja lançar sistema operacional para carros A Apple planeja lançar seu primeiro sistema operacional para carros com as marcas Ferrari, Mercedes-Benz e Volvo, afirma o Financial Times. O anúncio oficial estaria previsto para acontecer na próxima semana, no salão do automóvel de Genebra, aponta matéria divulgada no site do jornal, sem citar fontes.