Apreciadores da maconha driblam proibição do tabaco na Holanda A Holanda instituiu na terça-feira uma proibição total do tabaco em bares e restaurantes, mas os fumantes de maconha continuaram a acender cachimbos, vaporizadores e cigarros de maconha nos cafés do país. Placas de "proibido fumar" foram postadas em lugares visíveis nos bares da moda e nos cafés tradicionais holandeses, enquanto os donos de estabelecimentos distribuíam folhetos informando sobre as novas regras de consumo e sugerindo substitutos do tabaco, como um misto de ervas. "Em muitos países, não se fuma maconha com tabaco. Os americanos frequentemente a fumam em narguilés. Mas os holandeses estão acostumados a fumar maconha com seus cigarros, de modo que a proibição será mais difícil para eles", disse Barbara Bovenkerk, gerente da Green House. "Nos primeiros dias será um pouco estranho, mas as pessoas acabarão por aceitar a novidade. Há algum tempo proibiram o consumo de álcool nas 'coffee shops' e todo o mundo reclamou, mas acabou se conformando." As drogas leves são oficialmente proibidas na Holanda, mas, sob a política de tolerância em vigor, as pessoas são autorizadas a ter até cinco gramas de maconha em sua posse. A maconha é vendida em quantidades pequenas nas 'coffee shops', tornando essas casas, geralmente pequenas e aconchegantes, uma grande atração para os turistas. Pela nova lei, misturar maconha e tabaco pode levar os proprietários de 'coffee shops' a serem multados em até 2.400 euros (3.787 dólares). Alguns donos temem que a proibição do tabaco possa levar mais pessoas a fumarem baseados mais fortes e incentivar os fumantes a sair para as ruas. "Fumar a maconha pura pode nocautear a pessoa e talvez tornar a maconha mais viciante", disse Pieter van Wallen, gerente da coffee shop Rokerij. "E os fumantes provavelmente vão passar a fumar nas ruas e nos parques."