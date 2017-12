Apreendida heroína com a marca Bin Laden A polícia de Nova York apreendeu uma carga de heroína comercializada com a marca Bin Laden e em pacotes com a imagem de um avião atingindo o World Trade Center. Nove pacotes com a droga foram descobertos em um automóvel durante uma blitz de rotina no bairro de Queens. "Era inevitável que os traficantes de drogas tentassem lucrar com a pior atrocidade que castigou nossa nação", disse promotor de Queens Richard Brown.