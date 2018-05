Apresentação de Assange à Justiça pode ser iminente

Sites britânicos, como o da TV pública BBC, consideram que a apresentação do fundador do WikiLeaks às autoridades é iminente. Na Suécia, ele é acusado de ter feito sexo sem proteção com duas mulheres, o que pela lei sueca é considerado crime sexual.

Ao mesmo tempo, autoridades suíças encerraram ontem uma conta bancária de Assange em Genebra, alegando que ele não tem domicílio no país e apresentou documentos falsos para abri-la. A conta era um dos poucos meios que ele tinha de receber doações, depois que o site de pagamento eletrônico PayPal também pôs fim ao realcionamento com o WikiLeaks.

Os provedores suecos do WikiLeaks enfrentaram ontem uma nova suspeita de ataque de hackers ontem. E secretário de Justiça americano, Eric Holder, disse que os EUA estudam formas para procesar Assange com base na legislação de espionagem do país. / AP e REUTERS