Apresentada resolução que autoriza guerra Buscando aprovação da ONU para uma ação militar contra o Iraque, os EUA, a Grã-Bretanha e a Espanha apresentaram ao Conselho de Segurança (CS) uma resolução declarando que Saddam Hussein perdeu sua ?última chance? para se desarmar pacificamente. O embaixador do Reino Unido, Jeremy Greenstock, que entrou na Câmara do Conselho acompanhado pelos embaixadores dos EUA e da Espanha, apresentou o texto formalmente, em nome dessas três nações. França, Rússia e Alemanha, que se opõem à guerra, fizeram circular um plano alternativo para buscar o desarmamento pacífico do Iraque, num prazo mínimo de cinco meses. A China declarou-se a favor desta proposta. As posições antagônicas preparam o palco para uma discussão acalorada sobre se o Conselho deve apoiar a exigência de guerra já, feita por Estados Unidos e Reino Unido, ou se o conflito deverá ser reservado como ?último recurso?. Obter aprovação para a resolução apoiada pelos EUA será uma tarefa árdua. Para passar, a decisão precisará de nove votos favoráveis e nenhum veto por parte de França, Rússia ou China.