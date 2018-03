Apresentador da TV portuguesa é preso por pedofilia Um apresentador da televisão portuguesa, considerado estrela nacional há 20 anos, foi preso neste sábado em Lisboa no âmbito das investigações sobre um orfanato que está no centro de um escândalo por abusos sexuais contra crianças, anunciou a Direção de Serviços Penitenciários. Segundo os meios de comunicação portugueses, a polícia prendeu Carlos Cruz, de 62 anos, mais conhecido como "Senhor Televisão" em sua casa de veraneio no Algarve. A polícia suspeita de que Cruz estava para fugir para os Estados Unidos, uma vez que havia pedido demissão de seu trabalho na emissora privada Sic, onde preparava dois programas novos: "O crime não paga" e "Escândalos e Calúnias". Em novembro do ano passado, Cruz havia sido acusado de abusos sexuais contra crianças por uma pessoa que supostamente foi sua vítima. Na ocasião, ele rechaçou as acusações.