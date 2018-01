Aprofunda-se divisão no Tribunal Supremo sobre referendo A Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela derrubou hoje uma decisão de outra câmara da mesma corte - a Eleitoral - que ordenava o reconhecimento da validade de mais 800 mil assinaturas de eleitores que pediam a realização de um referendo para revogar o mandato do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Na sentença da Sala Constitucional, o presidente do TSJ, Iván Rincón, relatou que a Sala Eleitoral "exorbitou de suas funções, desacatou a doutrina da Connstituição e violou algumas leis". A sentença da Sala Eleitoral tinha sido anunciada no dia 15, depois que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE, um órgão técnico) decidiu submeter a um processo de revisão - conhecido como "reparo" - mais de 1 milhão de assinaturas postas sob suspeita de terem sido fraudadas. A decisão dos magistrados da Sala Eleitoral, que, em princípio, parecia favorável à oposição venezuelana, na verdade serviu aos interesses de Chávez. A sentença paralisou o processo de instauração do reparo das assinaturas suspeitas, que o CNE planejava inicialmente terminar até o fim de março. Se a decisão sobre o referendo não sair nas próximas semanas, não haverá tempo suficiente - de acordo com os prazos constitucionais - para a convocação de uma nova eleição presidencial. Assim, mesmo que Chávez tenha seu mandato revogado a presidência será entregue a seu vice. Em 2006, quando vence o atual período presidencial, Chávez poderia candidatar-se novamente e voltar ao poder pelo voto. A eleição presidencial venezuelana é realizada em turno único e os pouco mais de 30% de popularidade que o presidente mantém não são superados por nenhum outro candidato oposicionista.