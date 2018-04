Aprovação a governo de Bachelet é de 81%, diz pesquisa

Como o mandato de Bachelet está perto do final, ela deverá ser a presidente com maior aprovação na história do Chile, informou a Adimark. O mandato de Bachelet acaba em março.

Os pesquisadores observaram que o nível de aprovação a Bachelet não foi afetado pelo primeiro turno da eleição presidencial no Chile, em 13 de dezembro. Como nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos, o Chile terá segundo turno em 17 de janeiro.

A pesquisa da Adimark entrevistou 1.103 pessoas por telefone, no Chile inteiro, entre os dias 4 e 30 de dezembro. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais e para menos.

As informações são da Dow Jones.