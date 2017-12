Aprovação ao governo Bush sobe Depois de sucessivas quedas, a aprovação dos americanos ao governo do presidente George W. Bush subiu para 56%, de acordo com uma pesquisa CNN-USA Today-Gallup divulgada nesta segunda-feira. Em meados de setembro, a aprovação ao trabalho de Bush como presidente dos Estados Unidos estava em 50%, segundo a mesma sondagem. Uma pesquisa NBC-Wall Street Journal indicava aprovação de 49% dos americanos. A pesquisa atual, promovida entre 10 e 12 de outubro, registrou um pequeno aumento na aprovação a Bush. Os motivos alegados para a melhora da avaliação sobre Bush são sinais de reaquecimento econômico, declarações das autoridades americanas sobre o Iraque e a cobertura da imprensa sobre o recall eleitoral na Califórnia, que empurrou as críticas ao presidente para as páginas internas, disse Frank Newport, editor executivo do instituto de pesquisas Gallup.