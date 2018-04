Aprovação ao governo Obama cai 9 pontos, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pela emissora de televisão CNN mostra que a popularidade do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, permanece alta, mas recuou nove pontos porcentuais desde o começo de fevereiro, quando foi feita a primeira sondagem após Obama ter tomado posse. A pesquisa, feita em parceria entre a CNN e a OpinionResearch Corp., indica que 67% dos norte-americanos aprovam o governo Obama. Veja também: NY Post se desculpa por charge com macaco sobre Obama A queda de popularidade, indica a sondagem, foi maior entre os republicanos que os democratas. "Uma vez que quase todo o declínio foi registrado entre republicanos, isso não indica que a lua de mel (com o eleitorado) já acabou" disse Keating Holland, diretor de pesquisas da CNN, em declarações ao site da emissora. Segundo ele, entre os democratas o apoio a Obama recuou de 96% para 92%; entre os republicanos, caiu de 50% no começo de fevereiro para 31% agora. Cerca de 60% dos entrevistados apoiam o pacote de estímulo econômico e 39% são contrários. A pesquisa entrevistou 1.046 pessoas por telefone, na quarta-feira e quinta-feira desta semana, nos EUA. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.