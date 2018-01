Aprovação de Bush bate recorde de baixa A aprovação do desempenho de George W. Bush na presidência dos EUA atingiu o nível mais baixo de seu mandato. Pesquisa da revista Newsweek põe a aprovação do desempenho geral de Bush em 42%, o nível mais baixo para esta pesquisa. Outras sondagens recentes punham o presidente por volta dos 45%. ?O Iraque está drenando a vida das outras questões entre os eleitores?, disse o cientista político Douglas Strand, da Universidade da Califórnia-Berkeley. A aprovação da maneira como o presidente vem lidando com a crise iraquiana caiu a 35% nesta pesquisa, contra 44% auferidos em abril. A condução da guerra foi desaprovada por 57%. A despeito da queda da aprovação do presidente, na corrida eleitoral Bush e seu principal adversário, John Kerry, seguem empatados, com 46% a favor de Kerry e 45% a favor de Bush. O empate continua mesmo quando o candidato independente Ralph Nader é incluído na pesquisa.