Aprovação de Bush chega ao ponto mais baixo A crise econômica e a rejeição ao plano de resgate ao sistema financeiro afetaram ainda mais a já combalida popularidade do presidente dos EUA, George W. Bush. De acordo com pesquisa da rede CNN, divulgada ontem, Bush atingiu o pior nível de aprovação de seu governo: apenas 24% dos americanos aprovam sua administração. Com esse índice, Bush se iguala à popularidade de Richard Nixon (1969-1974), uma semana antes de sua renúncia em razão do escândalo de Watergate. "Pior do que os dois só os 22% de aprovação de Harry Truman, em 1952", afirmou Keating Holland, diretor do departamento de pesquisas da CNN. A queda na popularidade de Bush, segundo analistas, está diretamente ligada ao crescimento do candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama. Segundo a mesma sondagem da CNN, Obama está 8 pontos porcentuais à frente do republicano John McCain - o dobro da vantagem que tinha na semana passada.