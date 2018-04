Aprovação de Humala sobe a 59% no Peru A popularidade do presidente Ollanta Humala subiu para 59% em fevereiro, de 54% no mês anterior, informa uma pesquisa Ipsos-Apoyo divulgada hoje. O avanço ocorre em parte pela captura de um líder do grupo Sendero Luminoso. Segundo a sondagem, 29% dos consultados desaprovam o trabalho do governante, enquanto 12% não quiseram dar opinião sobre o tema.