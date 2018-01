Aprovação de Maduro aumenta, mas 74% da população quer mudança de governo

CARACAS - O nível de aprovação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, subiu 8,7 pontos porcentuais, mas 74% ainda veem como necessária uma mudança de governo, segundo uma pesquisa divulgada na segunda-feira pela empresa Venebarómetro.

Em setembro, cerca de 76,3% dos entrevistados rejeitavam a gestão do chavista. Contudo, o valor caiu para 68,9% no mês de fevereiro, de acordo com um estudo da companhia.

Ao mesmo tempo, a avaliação positiva do mandatário subiu de 22,1% para 30,8% durante o mesmo período. A pesquisa não detalhou os motivos que levaram a esse resultado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da recuperação da imagem de Maduro, 83,3% acreditam que a situação da Venezuela é negativa. Enquanto isso, 16,7% a veem de forma positiva e 74% acreditam que é necessário haver uma mudança de governo.

O estudo foi realizado entre 28 de janeiro e 8 de fevereiro, com 1,2 mil pessoas. Margem de erro é de 2,37% para mais ou para menos. / AFP

Veja gráficos abaixo: