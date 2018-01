Aprovação de Maduro é a pior desde que ele assumiu a presidência

CARACAS - A aprovação ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, caiu para 19,5%, seu nível mais baixo desde que assumiu o cargo, em 2013. Os dados são de uma pesquisa do instituto Datanalisis divulgada nesta sexta-feira, 18.

Em outubro do ano passado, o presidente era bem avaliado por 21,1% dos venezuelanos, a avaliação mais baixa até então. Em março deste ano, ele recuperou parte da popularidade e passou a ser aprovado por 33,1% da população. A frequência da pesquisa é semestral.

Ainda de acordo com a pesquisa divulgada hoje, Maduro é rechaçado por 78,5% dos venezuelanos.

Em meio à crise de popularidade, provocada pela pior crise econômica no país desde os anos 80, com inflação descontrolada e escassez de alimentos e remédios, o chavismo aceitou negociar, com ajuda do Vaticano, uma solução para a crise política no país.

Desde o mês passado, governo e oposição tem negociado um acordo para o impasse, provocado pela anulação do referendo revogatório do mandato de Maduro.

Desde então, o governo tem libertado alguns presos políticos e a oposição concordou em retirar três deputados com a eleição contestada pelo chavismo da Assembleia Nacional. / AFP