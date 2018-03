Aprovação do governo Bush é a menor desde 11/9 O governo do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conta com a aprovação de 58% dos norte-americanos, revelou uma pesquisa CNN-USA Today-Gallup. Esta foi a primeira vez que a aprovação a Bush ficou abaixo dos 60% desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Apesar do alto índice de aprovação, este número é cinco pontos percentuais mais baixo que o registrado há uma semana. O apoio público à sua condução da defesa nacional, da educação e da política externa continua alto, mas os entrevistados estão divididos com relação à sua forma de lidar com a economia, com os impostos, com o orçamento federal e com os programas de saúde. Foram ouvidos 1.002 adultos entre 10 e 12 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.