Aprovado gasto de US$ 40 bilhões contra terrorismo nos EUA O poder público norte-americano aprovou um gasto de US$ 40 bilhões contra o terrorismo, informou a CNBC. O montante inicial de US$ 20 bilhões foi ampliado quando senadores de Nova York pediram US$ 20 bilhões adicionais para limpeza e reconstrução. O fundo de emergência vai financiar também os esforços de investigação e os ataques militares em retaliação às ações terroristas em Nova York e em Washington.