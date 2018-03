Aprovado pacote para combater crise do lixo em Nápoles O Parlamento da Itália deu aprovação final ao pacote de medidas propostas pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi para enfrentar e tentar resolver a crise do lixo em Nápoles. O Senado aprovou hoje as medidas, que já haviam passado na Câmara dos Deputados. Dentre elas estão a abertura de novos aterros, a construção de incineradores e a indicação de um funcionário veterano para lidar com a emergência. O pacote também autoriza o envio de soldados para protegerem e guardarem aterros sanitários. A crises do lixo acontecem em Nápoles e nas cidades da região da Campânia há mais de uma década. A crise mais séria e que dura até agora estourou em dezembro do ano passado, com estopim em uma greve de lixeiros e da capacidade máxima dos aterros sanitários. Moradores de Nápoles são contra a construção de novos aterros na cidade e a imprensa italiana já denunciou que algumas empresas coletoras de lixo são controladas pela Camorra, a máfia local.