Aprovado pedido de quase US$ 80 bi de Bush para a guerra As comissões orçamentárias da Câmara de Representantes e do Senado dos EUA, de maioria republicana, aprovaram hoje o pedido de cerca de US$ 80 bilhões do presidente George W. Bush para financiar a guerra contra o Iraque. As comissões, entretanto, não deram a Bush toda a flexibilidade que ele quer para decidir como gastar o dinheiro. Foi aprovada uma emenda concedendo US$ 3,2 bilhões para ajudar companhias aéreas americanas, em dificuldades financeiras, a absorver o impacto da guerra. Veja o especial :