Aprovado referendo para independência de Hollywood Uma comissão oficial aprovou hoje um referendo para decidir sobre a proposta de separar Hollywood da cidade de Los Angeles, na Califórnia. A votação ocorrerá em novembro, simultaneamente às eleições legislativas dos Estados Unidos. É a segunda vez que a comissão decide que eleitores se pronunciem sobre um projeto de secessão (separação), já que ao de Hollywood soma-se uma iniciativa do mesmo tipo para o Vale de San Fernando um grande bairro de Los Angeles que conta com 1,2 milhão de habitantes. O prefeito de Los Angeles, John Hahn, se comprometeu a lutar contra ambas as propostas de separação, pois, segundo ele, elas causariam apenas um aumento de impostos e queda na qualidade de vida.