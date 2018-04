Aproximação de ciclone fecha porto em Queensland

A primeira ministra da Austrália, Julia Gillard, descreveu a situação como uma "pancada cruel" na tentativa de recuperação do Estado rico em recursos naturais. O maior terminal de exportação de carvão do país, na Baía de Dalrymple, fechou operações neste domingo em resposta à aproximação do ciclone Anthony, que deve ganhar força nas próximas vinte e quatro horas.

Em separado, o escritório de meteorologia cancelou a advertência de um outro ciclone, o Bianca. As informações são da Dow Jones.