Apuração oficial dá vitória a Moreno, candidato de Correa; oposição contesta

QUITO - Lenín Boltaire Moreno Garcés, administrador de 64 anos que foi vice presidente do bolivariano Rafael Correa, governará o Equador pelos próximos quatro anos, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Com 98,96% das urnas apuradas, o socialista obteve 51,16% dos votos. O empresário conservador Guillermo Lasso ficou com 48,84% e denunciou fraude. O CNE afirmou que a vitória governista era irreversível, a partir de uma projeção sobre as atas de votação.

Logo após a divulgação dos números iniciais - já com a contagem avançada, com mais de 90% dos votos apurados - partidários de Lasso se revoltaram em Quito, Esmeraldas e Guayaquil, maior cidade do país, onde as barras que isolavam a sede regional do CNE foram quebradas.

O opositor disse que pedirá uma recontagem e instou seus seguidores a defender sua candidatura “em paz”. No primeiro turno, em meio à demora na divulgação de resultado, partidários de Lasso também tinham protestado em Quito e Guayaquil. “Estamos em pé de luta. Não me roube a eleição. É uma fraude que pretende instalar um governo ilegítimo no Equador. Não jogue com fogo, senhor Correa”, afirmou Lasso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os primeiros resultados oficiais foram divulgados às 19h25 de domingo (21h25 em Brasília), 40 minutos antes do previsto. Naquele momento, pesquisas de boca de urna de dois institutos s indicavam vencedores diferentes e Lasso já havia se declarado vencedor. “Hoje nasce um novo Equador”, disse o derrotado.

Moreno, que reuniu militantes do seu partido diante da sede da legenda em Quito, também declarou vitória antes mesmo de os primeiros resultados oficiais serem divulgados. “Ganhamos a eleição com uma vantagem muito, muito considerável”, disse o presidente eleito. “Os dados são claros e temos uma vantagem confiável. Respeitamos as instituições e vamos aguardar o CNE.”

Moreno se elegeu com uma proposta de manter a “revolução cidadã” do presidente Rafael Correa, apesar da crise econômica que atinge o país desde a queda do barril do petróleo, em meados de 2014.

Para isso, o presidente promete ampliar serviços sociais principalmente na saúde, com atendimento especial a gestantes o plano de cobertura universal a Toda Uma Vida, que tem um custo estimado de US$ 8 bilhões, um gasto oneroso, ainda que previsto no orçamento do país.

Moreno se comprometeu também diminuir o imposto de valor agregado, o IVA, elevado por Correa no ano passado para conter a queda de arrecadação e custear os esforços de reconstrução do terremoto que atingiu o país.

A crise econômica, no entanto, não dá sinais de que arrefecerá e as manobras de Correa para evitar um impacto maior sobre a população antes da eleição podem custar caro. A arrecadação do Estado diminuiu e o presidente recorreu a financiamento externo, principalmente da China, para manter o ritmo de investimentos.

A economia fechou 2016 em recessão. A principal dificuldade é a criação de empregos formais. Economistas acreditam que para manter a economia manter-se saudável o novo presidente terá de cortar gastos.

Despedida. Correa agradeceu ontem aos equatorianos. Em 24 de maio, ele deixará o poder, que assumiu em 2007. “Embora nunca tenha buscado nada para mim, foi um verdadeiro privilégio poder servi-los todo estes anos”, declarou o líder durante o ato institucional de abertura das eleições. “Só tenho palavras de gratidão para meu povo, que em sua imensa maioria sempre nos respaldou, até nas horas mais duras.”

Após o resultado da eleição, o presidente condenou os episódios de violência vinculados a oposição e exaltou a vitória de Moreno.

A eleição no Equador também tem repercussão internacional, com Lasso prometendo retirar o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, da embaixada do Equador em Londres.

Moreno, de 64 anos, ex-vice-presidente, deixou de ganhar no primeiro turno, em fevereiro, pelo limite mínimo (ficou a 0,65 ponto porcentual da vitória) e as últimas pesquisas o mostravam a frente de Lasso no segundo. / AFP, EFE e REUTERS