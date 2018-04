Apuração dos votos dá sinal ruim para Musharraf no Paquistão Os resultados preliminares da eleição no Paquistão indicam dificuldades para os aliados do presidente Pervez Musharraf, segundo dados noticiados pelas TVs locais na madrugada de terça-feira (horário local). A eleição de segunda-feira foi relativamente tranquila, após uma sangrenta campanha que será lembrada pelo assassinato da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, num atentado suicida em 27 de dezembro. A tendência definitiva só deve ficar clara no decorrer da terça-feira, mas pequenos grupos de oposicionistas já comemoravam nas ruas de Lahore e Rawalpindi. Um dos maiores golpes à Liga Muçulmana do Paquistão (PML, na sigla em inglês), que dá apoio a Musharraf, ocorreu num distrito da província do Punjab, onde o presidente do partido, o ex-premiê Chaudhry Shujaat Hussain, foi derrotado por um seguidor de Bhutto, segundo dados extra-oficiais citados pelas TVs. Vários outros dirigentes da PML também parecem ter perdido suas cadeiras parlamentares. Musharraf disse na segunda-feira que trabalhará com o vencedor, seja quem for, para construir a democracia num país que desde a independência, há 60 anos, se alterna entre regimes civis e militares. "Esta é a voz da nação. Todos devem aceitar os resultados, inclusive eu mesmo", disse Musharraf na noite de segunda-feira pela TV pública. O Parlamento pode, se for dominado pela oposição, tentar derrubar Musharraf, um general que chegou ao poder por intermédio de um golpe, em 1999, e que foi reeleito indiretamente no final de 2007. A popularidade dele caiu nos últimos meses por causa de medidas como a demissão de juízes hostis e a imposição de seis semanas de um estado de emergência. Muitos também responsabilizam o governo pelo aumento de preços, pela escassez de alimentos e pela crise energética. Há ainda resistência à aliança incondicional dele com os EUA na luta contra militantes islâmicos. "Se [o governo] perder, sinto que estou ganhando", disse o advogado Imtiaz Ali, em Peshawar (noroeste), ao conhecer os primeiros resultados pela TV. "Estou otimista porque a forma como o povo votou mostra que ele quer a democracia, não a ditadura." Mas o medo manteve muitos paquistaneses afastados das urnas, apesar da presença de 80 mil soldados apoiando a polícia. Só neste ano, mais de 450 pessoas foram mortas em incidentes provocados por militantes islâmicos. Na segunda-feira, porém, os incidentes foram relativamente escassos. Houve pelo menos 20 mortos, sendo 15 ligados ao Partido do Povo do Paquistão (PPP), hoje dirigido pelo viúvo de Bhutto, Asif Ali Zardari. Uma entidade local que monitora o pleito disse que houve poucas irregularidades. Os partidos de oposição, que vinham alertando para possíveis fraudes, ainda não se pronunciaram. A Rede pela Eleição Livre e Justa, que reúne 40 ONGs, disse que as estimativas iniciais apontam um comparecimento de 42 por cento do eleitorado, praticamente igualando a votação de 2002. A comoção pela morte de Bhutto deve ajudar o PPP a se tornar o maior partido do Parlamento, mas analistas duvidam que ele obtenha a maioria, e prevêem que Musharraf tentará forjar uma coalizão entre o PPP e o seu PML. O maior temor de Musharraf seria uma aliança entre o PPP e o outro grande partido da oposição, liderado pelo ex-premiê Nawaz Sharif, pois juntos eles poderiam propor o impeachment do presidente. (Reportagem adicional de Kamran Haider e Jon Hemming emLahore, Faisal Aziz e Sahar Ahmed em Karachi e Simon Gardner em Larkana)