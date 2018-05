Apuração marcada por violência aponta vitória de atual presidente da Nigéria

Goodluck Jonathan durante a eleição no sábado

ABUJA - Resultados preliminares das eleições presidenciais da Nigéria indicam que o atual presidente, Goodluck Jonathan, deve ser reeleito ainda no primeiro turno. Divulgados nesta segunda-feira, 18, os resultados oficiais da apuração em 32 dos 36 estados nigerianos apontam a vitória Jonathan.

O general Muhammad Buhari, principal opositor do atual presidente, ocupa a segunda colocação. Com a apuração finalizada em 32 estados, Jonathan tem quase o dobro dos votos de Buhari. Além disso, o atual presidente já garantiu um dos requisitos para vencer no primeiro turno, que é obter 25% dos votos em pelo menos dois terços dos 36 estados.

Jonathan tornou-se presidente no ano passado, após a morte de seu antecessor. Seu partido domina a política nigeriana desde que o país tornou-se uma democracia, há 12 anos.

A contagem dos votos da eleição começou logo após o fechamento das urnas, no sábado, 16, e o resultado oficial será divulgado ainda hoje.

Conflitos

A Nigéria tem um histórico de eleições violentas e fraudadas. Observadores internacionais disseram que a votação no sábado correu bem, apesar de alguns registros de irregularidades.

Em várias cidades do norte do país ocorreram confrontos entre jovens. Durante os protestos, aparentemente contra os resultados das urnas, foram queimados pneus, casas e até uma igreja, informa o The Wall Street Journal.

Segundos testemunhas, as forças de segurança da Nigéria usaram cassetetes e dispararam para o ar para conter os distúrbios. Ainda que não haja informações sobre mortos ou feridos, os confrontos nas cidades de Kaduna, Kano e Zaria ameaçam manchar a eleição presidencial, em grande medida pacífica, ocorrida no sábado.

"A situação realmente degenerou", disse Nafiu Baba-Ahmed, chefe de uma entidade muçulmana na Nigéria. "Há uma completa ruptura da lei e da ordem em algumas partes." Hoje, o governador do Estado de Kaduna decretou toque de recolher de 24 horas "para proteger as vidas e propriedades de todos os cidadãos", segundo comunicado do governo.

O segundo colocado na disputa, Buhari é muçulmano e teve bastante apoio nas áreas do norte da Nigéria, que predominantemente islâmicas, onde os eleitores descontentes com o atual governo saíram para votar em massa. Já Jonathan é cristão e venceu em áreas de maior influências, como Lagos, a maior cidade nigeriana.

Com AP