Apuração parcial mostra Bush na frente em 10 Estados Com 1% dos distritos eleitorais informando seus resultados, o presidente George W. Bush está na frente no voto popular com 1.274.560 votos, tendo vencido já em quatro Estados que acumulam 39 votos eleitorais, e liderando em outros seis, com direito a 94 votos eleitorais. Já o desafiante democrata John Kerry tem 915.492 votos populares, tendo vencido em um Estado, com três votos eleitorais, e está na frente em mais um, com quatro votos.