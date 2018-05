Apuração preliminar mostra avanço da oposição nigeriana

Os jornais apresentaram manchetes sobre como as urnas de votação próximas do palácio presidencial mostraram resultados contra o partido do governo. A eleição aconteceu em grande parte sem a intimidação vista em outras situações, apesar de alguns bombardeios na região nordeste do país. Mas ainda será necessário aguardar para ver se a eleição vai afastar a jovem democracia de um histórico de eleições falhas e comandantes militares, conforme a Nigéria se prepara para as eleições presidenciais e governamentais mais à frente.

Em Abeokuta, cidade de meio milhão de pessoas a 81 quilômetros da capital comercial nigeriana, Lagos, Bankole admitiu a derrota conforme os resultados iam saindo. A votação foi um choque para a cidade, lar de algumas das famílias mais poderosas do país. "Para mim a disputa não foi um duelo de vida e morte", disse Bankole, em comunicado. "Mais importante é construir, manter e desenvolver nossa instituição e processos democráticos como uma caminho na direção de um verdadeiro desenvolvimento nacional."

A Nigéria terá mais duas eleições, sendo que a presidencial acontece em 16 de abril. O presidente Goodluck Jonathan, candidato do partido da situação, continua favorito, mas os partidos de oposição poderão garantir ainda mais votos após a performance neste fim de semana. As informações são da Associated Press.