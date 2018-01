Aquecimento global faz a Irlanda afundar A Irlanda está afundando, alertou um cientista nesta segunda-feira, durante uma conferência sobre a deterioração dos litorais em todo o mundo. Andrew Cooper, diretor do Grupo de Pesquisas Costeiras da Universidade do Ulster, disse que o mar está engolindo cerca de 300 hectares da Irlanda a cada ano. Ele avisou ainda que o processo só tende a se acelerar. De acordo com ele, o aquecimento global está submetendo as praias da Irlanda, principalmente nas costas norte e oeste, a tempestades cada vez mais fortes e mais freqüentes. Além disso, ele comentou que os governos da República da Irlanda e da Irlanda do Norte pouco estão fazendo para erigir defesas costeiras eficientes.