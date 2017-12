"Aqui vive um maníaco sexual" O juiz de uma cidade do Estado norte-americano do Texas obrigou 14 acusados de pedofilia a colocarem na frente de suas casas cartazes com a frase "aqui vive um maníaco sexual", gerando uma grande polêmica no país. Nos últimos dias, um dos acusados de podofilia tentou suicidar-se, dois foram expulsos de suas casas pelos proprietários, enquanto que vários outros foram agredidos ou ameaçados. Manuel Banales, o juiz de Corpus Christi que tomou a decisão, argumentou: "Entendo que suas vidas (a dos acusados de pedofilia) tenham ficado complicadas, mas a proteção das crianças está acima de tudo". Além dos cartazes, os acusados de pedofilia foram obrigados pelo juiz a colocarem adesivos em seus carros similares ao clássico "Bebê a bordo", mas com a frase "Maníaco sexual a bordo". A decisão de Banales provocou uma reação negativa da Criminal Defense Lawyers Association, uma associação de advogados dos EUA. "É o equivalente moderno da marca da infâmia: regressamos aos castigos medievais", afirmou o presidente do grupo, Gerald Rogen. James Williams, condenado por ter molestado a filha de 15 anos de sua companheira, decidiu desafiar a ordem do juiz, retirando o cartaz de sua casa depois de ter sofrido uma série de agressões por parte de moradores de Corpus Christi. Ao mesmo tempo, alguns advogados tentam apelar diante do tribunal da decisão do juiz Banales, a qual consideram "injusta e cruel". No entanto, grande parte dos cidadãos da cidade texana aprova a iniciativa do magistrado. "É uma grande idéia. Mas acho que deveria ser estendida a ladrões e assassinos", afirmou a moradora Adriana Queiroz.