Árabe é preso por entrar nos EUA com fogos de artifício Um cidadão da Arábia Saudita foi acusado de transportar ?dispositivos pirotécnicos? numa aeronave e de mentir para as autoridades aeroportuárias federais. Essam Mohammed Almohandis, de Riad, foi preso depois que uma revista realizada por agentes alfandegários em sua bagagem de mão revelou três objetos semelhantes a bombinhas de estalo. Quando interrogado, Almohandis primeiro disse que os objetos, cilindos com cerca de cinco centímetros de comprimento, eram lápis de cera ou canetas, depois disse não saber o que eram ou como tinham ido parar em sua mochila. Ele também caiu em contradição ao dizer que tinha arrumado a mochila sozinho e, depois, que a mulher o ajudara. Almohandis voou pela Lufthansa de Riad para Frankfurt, depois para Boston. Ele disse que está nos EUA a negócios. Almohandis compareceu perante a Justiça nesta segunda-feira para ser indiciado. Se condenado, poderá pegar até cinco anos de cadeia por carregar dispositivo inicendiário em aeronave.