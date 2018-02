Árabe morre durante tiroteio em Jerusalém oriental Um árabe foi morto a tiros nesta terça-feira e um policial israelense ficou gravemente ferido durante tiroteio na parte oriental de Jerusalém. O oficial da polícia israelense levou um tiro depois de perseguir um suspeito próximo ao portão Nablus, uma das entradas para a cidade velha de Jerusalém. Ao tentar revistá-lo, o árabe sacou uma pistola e começou a atirar. Segundo testemunhas, o árabe foi morto por cerca de 20 policiais que apareceram no local. Ainda hoje, tropas israelenses balearam um militante palestino, que morreu antes de chegar ao hospital, segundo informou o grupo do qual era integrante, a organização Guerra Santa Islâmica. Segundo o grupo islâmico, os soldados israelenses perseguiram o militante Moamar Daraghmeh quando este seguia para a aldeia Yamoun, que faz fronteira com Israel. O grupo admitiu que Daraghmeh, de 30 anos, estava armado e disposto a lançar uma missão contra alvos israelenses. Ao mesmo tempo, a polícia israelense fechou a Universidade palestina Al-Quds, em Jerusalém oriental, a pedido do ministro de Segurança Pública, Uzi Landau. O presidente da Universidade, Sari Nusseibeh, é também encarregado de Assuntos de Jerusalém na Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Desde os ataque suicidas que causaram a morte de 27 cidadãos israelenses, a maioria das populações na margem ocidental permanece enclausurada e sob o toque de recolher. O grupo Guerra Santa Islâmica é responsável por dezenas de ataques suicidas dentro de Israel.