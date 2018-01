Árabe que matou mulher é decapitado em praça pública Um cidadão da Arábia Saudita condenado a morte por assassinar uma mulher foi decapitado na capital Riad, informou neste domingo a agência de notícias local, SPA, citando um comunicado do Ministério do Interior. Fahd bin Hadi bin Mohamed foi decapitado com uma espada em uma praça pública de Riad, como determinam os tribunais islâmicos do país. Mais de 60 pessoas já foram decapitadas no último ano na Arábia Saudita, que aplica a lei islâmica e condena a morte os assassinos confessos, traficantes de droga, estupradores, entre outros delitos.