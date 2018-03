Árabes acusam Israel de sabotar plano de paz Ministros do Exterior de oito países árabes acusaram Israel de estar tentando sabotar o roteiro para a paz no Oriente Médio, apoiado pelos Estados Unidos. Eles se reuniram em Bahrein como parte de um comitê de acompanhamento, formado na última cúpula árabe para monitorar desdobramentos no Iraque e nos territórios palestinos. Participaram do encontro de um dia os ministros do Exterior de Bahrein, Egito, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Arábia Saudita e Síria. Representantes da Autoridade Palestina, Catar, Sudão e Tunísia também estiveram presentes. "Israel continua a bombardear os territórios palestinos, numa tentativa de sabotar os esforços de paz e levar a região de volta ao ciclo de violência", afirmou o secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, depois do encontro. A tentativa israelense de assassinar um alto líder do Hamas em Gaza foi "uma clara violação do roteiro para paz e ameaça o processo de paz", acrescentou.