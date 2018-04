Árabes de Israel não pensam em deixar país

Os árabes-israelenses, ou palestinos de 1948, como gostam de ser chamados, não sonham com um Estado palestino; eles defendem a criação de um país "Palestina". Enquanto isso não acontece, a meta é conseguir os mesmos direitos que os cidadãos judeus, como revela uma série de entrevistas com árabes feitas pelo Estado ao longo desta semana e também de um relatório escrito por intelectuais palestinos de Israel. Ao todo, os árabes correspondem a um quinto da população israelense - sem contar os judeus originários de países como Marrocos, Síria e Iraque. De cada dez palestinos de 1948, oito são muçulmanos sunitas, um cristão e um druso. Os muçulmanos e os cristãos são os mais apegados à identidade palestina. Com raras exceções, não servem o Exército. Já os drusos se alistam nas Forças Armadas de Israel e combatem palestinos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A maior parte dos árabes vive em cidades no norte de Israel, como Nazaré. Algumas são mistas, como Acre. Quase todos os palestinos com cidadania israelense são fluentes em hebraico, apesar de manterem o árabe como língua primária. Com direito a voto, eles possuem representantes na Knesset. Há dois partidos árabes em Israel. Também há o partido comunista, que possui tanto judeus como palestinos. Apesar disso, os árabes estão subrepresentados, pois possuem menos deputados do que poderiam se votassem apenas em candidatos "palestinos de 1948". O problema é que, em protesto, parte dos árabes não vota como ou se diz desiludido com os partidos árabes, divididos entre si. Alguns drusos disputam a eleição em agremiações sionistas. Um deles pertence ao partido direitista Israel Beitenu (Israel Nossa Casa), de Avigdor Lieberman, o mais voraz inimigo dos árabes de Israel, que tem como lema de campanha "sem lealdade, sem cidadania". Sabri Issa, um ativista político de Acre, disse ao Estado que a candidatura de Lieberman tem um lado positivo para os palestinos, pois "mostraria a verdadeira face racista dos israelenses para o mundo". Pior, segundo ele, seriam candidatos que se dizem pacifistas, mas que no fim fazem guerras, como Tzipi Livni, candidata pelo Kadima. Os árabes de Acre, como Issa, vivem em geral na parte antiga da cidade. Em outubro, conflitos envolvendo os árabes e judeus durante o Yom Kippur trouxe à tona uma convivência na cidade que não era tão pacífica como muitos descreviam. Os palestinos de Acre reclamam do preconceito e dizem não se sentir tão cidadãos israelenses como os judeus. Os israelenses, como Lieberman, argumentam que os árabes possuem menos direitos porque não fazem o serviço militar, o que demonstra que eles não têm tanta lealdade ao país onde vivem. Nas últimas duas guerras, no Líbano e em Gaza, os palestinos de Israel se posicionaram contra o Exército israelense. Mustafá, que já foi preso em Israel e não quis dizer o sobrenome, afirma que eles têm o direito à cidadania israelense, pois vivem no próprio território de seus antepassados. "Estamos sob ocupação", disse. Indagado sobre se iria para um Estado palestino, caso este fosse criado, respondeu que de forma alguma. "Sou de Acre, minha terra é aqui", disse. O eletricista Wardan Halim lamenta que os judeus não tratem os palestinos bem. "Os árabes receberam bem os judeus que tiveram de fugir da Inquisição na Espanha e depois dos campos de concentração alemães. E agora nos deixam assim", afirmou. O ator Khaled Abu Ali, que trabalha com judeus há 25 anos e já excursionou com amigos israelenses para se apresentar no exterior, diz que a situação dos palestinos em Gaza é muito mais grave do que em Acre ou Haifa. "O que passamos aqui não é nada. Podemos conviver com os judeus, sem problemas. Em Gaza, os israelenses cometem um novo Holocausto", afirma. Os dois principais motivos de os palestinos quererem a cidadania israelense são o seguro- saúde e as vantagens econômicas. Poucos querem enfrentar a incerteza de viver em um futuro Estado palestino, quando podem fazer parte de uma economia como a israelense.