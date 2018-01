Árabes de Israel protestam contra ataque a igreja católica Milhares de manifestantes árabes marcharam pelas ruas de Nazaré neste sábado, acusando o governo de Israel de falhar na proteção da Basílica da Anunciação, que sofreu ataque executado por uma família israelense nesta sexta-feira. A reação da comunidade ao ataque refletiu a frágil situação da minoria árabe em Israel, que se sente discriminada pela maioria judia. Muitos participantes da manifestação não se convenceram da versão das autoridades israelenses sobre o ataque, segundo a qual as explosões na basílica teriam sido provocadas por motivos pessoais, não políticos ou religiosos. Participantes da manifestação levantaram bandeiras da Palestina e cartazes com dizeres como "Israel gera ódio" e "eles (os israelenses) nos acusam de praticar terrorismo, mas eles também praticam". A manifestação terminou pacificamente e a polícia permaneceu afastada do evento, para evitar tensões.