Árabes expressam alegria e tristeza com prisão de Saddam Muitos no mundo árabe reagiram inicialmente com incredulidade às notícias da captura do líder iraquiano Saddam Hussein. Depois, quando a detenção foi confirmada, as emoções variaram de alegria e pedidos de revanche contra o tirano, à tristeza de que um líder árabe - mesmo Saddam - tivesse um fim tão vergonhoso. "Impossível! Não acredito", afirmou Rami Makhoul, que trabalha numa joalheria na capital síria, Damasco. Num mercado de rua no Cairo, fregueses gritavam uns para os outros. "Eles estão falando que o capturaram, você acredita?" Na capital da Jordânia, Amã, o xeque Abu Khaled, de 77 anos, viu as imagens na TV de um Saddam barbado, aparentemente confuso, e declarou: "Este homem não é Saddam. Ele iria preferir se explodir". Poucos governos árabes reagiram imediatamente, talvez esperando julgar o sentimento de um povo árabe que é mais amigável a Saddam do que seus líderes. O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa, referiu-se à prisão como um "grande evento", mas disse que a captura de Saddam era apenas uma questão de tempo uma vez que seu regime caiu. Em Washington, o embaixador saudita nos Estados Unidos, príncipe Bandar bin Sultan, afirmou: "A captura de Saddam Hussein porá fim a um infame capítulo da história do Iraque e da região". Nos Emirados Árabes Unidos, uma autoridade do governo, exigindo anonimato, disse que líderes árabes haviam exortado Saddam a renunciar pouco antes da guerra em março a fim de evitar a cena que foi transmitida hoje pela TV - um líder árabe aparentemente confuso sendo examinado e checado por médicos militares dos EUA. Alguns canais árabes não transmitiram o anúncio da prisão de Saddam feito pelo administrador americano do Iraque, Paul Bremer. Mas os maiores, como a Al-Jazira, baseada no Catar, e a Al-Arabiya, no Dubai, mostraram tanto Bremer quanto iraquianos celebrando em Bagdá. O chefe do escritório da Al-Jazira em Washington, Hafez al-Mirazi, questionou o direito que os americanos têm de mostrar Saddam como um prisioneiro de guerra na TV, já que os Estados Unidos criticaram duramente a transmissão de imagens de prisioneiros americanos durante a guerra. Covarde - Quando a notícia foi confirmada, muitos no mundo árabe expressaram satisfação que Saddam nunca mais voltará ao poder no Iraque, enquanto outros estavam desapontados por Saddam ter se entregue aos americanos ao invés de lutar até a morte. "Não pode haver dia mais feliz do que este", avaliou o funcionário público Abdullah al-Shimmiri no Kuwait, país invadido e ocupado pelo Iraque na década de 90. "Esperamos que o coloquem numa jaula e passeiem com ele por todo o mundo. Deus o humilhou naquele buraco em que o encontraram, da mesma forma que ele humilhou outros", disse, acrescentando que o irmão dele desapareceu durante a ocupação iraquiana e nunca mais foi encontrado. Nos territórios palestinos, onde Saddam era reverenciado como um herói por ter disparado mísseis contra Israel durante a Guerra do Golfo, de 1991, os sentimentos eram mistos. "Saddam é um ditador e o povo iraquiano sofreu com ele, mas por outro lado, foi a ocupação americana que o capturou", explicou Mohammed Horani, um parlamentar palestino, na Faixa de Gaza. Num salão de bilhar na Cidade de Gaza, vários jogadores evitavam olhar as notícias na TV da prisão de Saddam. "Eu o amava demais, não posso vê-lo sob custódia", afirmou Raafat Logman, 22 anos. Na capital iemenita, Sanaa, Mohammed Abdel Qader Mohammadi, um professor de 50 anos, disse ter ficado surpreso que Saddam não tenha resistido à prisão. "Esperava que ele fosse resistir ou se suicidar antes de cair nas mãos dos americanos", afirmou. "Ele desapontou muitos de nós, ele é um covarde". Makhoul, o empregado da joalheria em Damasco, ficou triste por Saddam ter de encontrar seu destino nas mãos dos americanos, que "não se importam com o povo iraquiano". Samer Saado, um florista em Damasco, disse que estava profundamente triste pelo Iraque e por todo o mundo árabe. "O que os americanos estão fazendo no Iraque e em todos os lugares é humilhação. Quem garante que não somos os próximos da lista?" questionou. » veja a galeria de imagens