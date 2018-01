Árabes israelenses protestam contra assassinato de Yassin Milhares de árabes israelenses protestaram nesta terça-feira (23) contra o assassinato do xeque Ahmed Yassin durante um ataque aéreo promovido por Israel. Os manifestantes empunhavam bandeiras negras e cartazes com fotografias do líder espiritual do grupo islâmico Hamas. Líderes árabes israelenses declararam um dia de luto pelo assassinato de Yassin, ocorrido ontem na Faixa de Gaza. O Estado judeu alega que Yassin esteve envolvido no planejamento de ações suicidas e outros ataques que resultaram na morte de mais de 300 israelenses em três anos e meio de derramamento de sangue na região. Ao contrário dos palestinos, os árabes israelenses representam cerca de 20% da população de Israel e têm alguns direitos preservados pela constituição israelense. Apesar disso, a comunidade queixa-se de discriminação e se identifica muito com a causa palestina. Apesar de atentados do Hamas terem causado a morte de alguns árabes israelenses, os judeus de Israel questionam a lealdade da minoria árabe ao Estado. No passado, árabes israelenses já foram detidos por ajudar militantes suicidas palestinos e diversos líder do Movimento Islâmico de Israel estão presos por suposta colaboração com o Hamas. Eles negam as acusações. Temendo distúrbios, a polícia israelense reforçou a segurança em uma manifestação na cidade nortista de Nazaré. Parlamentares do conservador partido Likud tentaram cancelar o protesto por meio de leis contra a incitação, mas não conseguiram, revelou a página na internet do jornal Haaretz Pelas ruas da cidade, os manifestantes tremularam bandeiras palestinas e islâmicas e empunharam imagens de Yassin, um clérigo paraplégico desde a adolescência e que ficou praticamente cego e surdo em seus últimos anos de vida. Jovens mulheres denunciaram o assassinato de Yassin com cartazes com a incrição "execuções (extrajudiciais) são crimes de guerra". Shawki Khateev, um líder da comunidade árabe israelense local, disse ao site do jornal israelense Yediot Ahronot que é contra as idéias de Yassin. "Entretanto, estamos falando de um grande líder árabe e eu sou contra o assassinato. Por isso, é importante participar." Hoje, manifestações contra o assassinato do líder espiritual do Hamas também foram realizadas no Bahrein, no Catar, no Egito, no Iêmen, na Líbia, na Síria e na Turquia.