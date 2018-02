Árabes pedem reconhecimento internacional de Estado palestino As nações árabes apresentarão esta semana um plano pedindo o reconhecimento internacional de um Estado palestino, seguido de um período de dois anos para o estabelecimento das fronteiras definitivas, indicaram fontes diplomáticas nesta segunda-feira, na véspera de uma reunião dos principais mediadores do processo de paz no Oriente Médio. Representantes do chamado quarteto - Estados Unidos, União Européia (UE), Rússia e Organização das Nações Unidas (ONU) - e de países árabes (Jordânia, Egito e Arábia Saudita) se reunirão nesta terça-feira em Nova York para discutir meios de reviver o processo de paz na região, interrompido há mais de um ano em razão da intensificação do conflito palestino-israelense. O plano árabe, elaborado em conjunto com a Autoridade Palestina (AP), prevê a convocação de eleições para a escolha de um novo presidente da AP e a renovação do Parlamento - medidas anunciadas no mês passado pelos dirigentes palestinos. Pouco depois da votação, os palestinos pediriam o reconhecimento pela ONU de um Estado nas fronteiras existentes antes da Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. Isso incluiria os territórios da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e a porção árabe de Jerusalém, na qual está a Cidade Velha. Seria, então, fixada uma data para a negociação de um acordo. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, já deixou claro não concordar com um acordo final por ora nem ter intenção de devolver todos os territórios ocupados. Os membros do quarteto, inclusive os EUA, têm exortado Israel a reduzir as restrições impostas aos palestinos, mas os norte-americanos - ao contrário dos demais membros do quarteto - têm como estratégia adiar a retomada das conversações de paz enquanto não houver ampla reforma da Autoridade Palestina. Essa posição coincide com a de Israel, do qual os EUA são o principal aliado. O presidente norte-americano, George W. Bush, e Israel praticamente não obtiveram apoio na Europa nem no mundo árabe para a exigência de substituição de Yasser Arafat, presidente da AP, como interlocutor do povo palestino. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, reclamou hoje que Sharon não responde a suas propostas e o qualificou de "rígido demais". Em Alexandria, Mubarak encontrou-se hoje com o ministro israelense da Defesa, Beniyamin Ben-Eliezer. Mubarak disse que a força não traria resultados para o conflito na região e colocou-se contra a saída de Yasser Arafat. Em Washington, funcionários norte-americanos disseram que o secretário de Estado Colin Powell espera obter a aprovação dos interlocutores árabes, europeus, russo e da ONU para um "plano de ação" destinado a prestar assistência humanitária e econômica aos palestinos, passando ao largo da Autoridade Palestina - a qual o governo dos EUA acusa de corrupção. Um funcionário disse, sob anonimato, que Powell espera persuadir os membros do quarteto a marginalizar a AP. Os EUA enviam cerca de US$ 142 milhões por ano aos palestinos por meio da ONU, da Cruz Vermelha e de grupos privados, e Powell pretende ampliar em US$ 30 milhões a ajuda. A UE envia US$ 9 milhões diretamente à AP.